Anne Hathaway e la strana richiesta ai primi provini: "Lo trovavo disgustoso"

Anne Hathaway: "Mi chiesero di baciare dieci ragazzi" Anne Hathaway (che recentemente ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo) iniziò la sua carriera all'inizio del millennio, quando i coordinatori di intimità e il movimento del #Metoo erano ancora lontanti. Non le fu chiesto di andare a letto con nessuno, ma durante i provini per cercare il co-protagonista maschile venne coinvolta in un "esperimento" che la mise molto a disagio. A "V Magazine" l'attrice ha infatti confessato che le fu chiesto di baciare diversi ragazzi per testare l'intesa fisica: "Negli anni 2000 era considerato normale ed è successo anche a me. Abbiamo dieci ragazzi che verranno oggi e tu sei nel cast, non sei entusiasta di pomiciare con tutti loro?".

Anne Hathaway: "Non volevo essere etichettata come difficile" Per la Hathaway forzare due persone ad avere un momento intimo era la cosa peggiore per verificare se ci fosse una naturale chimica: "Pensavo che suonasse disgustoso. Così pensai che ci fosse qualcosa di sbagliato in me, perché non ero per nulla entusiasta della cosa". Nonostante non si sentisse a suo agio, preferì acconsentire per non giocarsi la carriera agli inizi: "Ero così giovane e terribilmente consapevole di quanto fosse facile perdere tutto, venendo etichettata come 'difficile'. Ho semplicemente fatto finta di essere eccitata e sono andata avanti".