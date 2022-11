Anne Hathaway, l'icona di stile e del cinema compie 40 anni

Il suo sorriso smagliante è un marchio di fabbrica e, guardando la sua carriera, i motivi per sorridere non le mancano di certo. Negli anni si è infatti portata a casa l'Oscar in casa (conquistato nel 2013 grazie al ruolo di Fantine ne "Les Miserables") e decine di riconoscimenti, che l'hanno consacrata come una delle attrici più talentuose della sua generazione.

Figlia d'arte (la madre è l'attrice Kate McCauley), debutta in tv nel 1999 nella serie televisiva statunitense "Get Real", mentre il suo primo ruolo cinematografico arriva nel 2001 come protagonista della commedia romantica "Pretty Princess". Da quel momento si spalancano le porte di Hollywood e dopo qualche ruolo leggero, nel 2005 la Hathaway vira su ruoli più sfaccettati e complessi: come quello della rich kid ribelle in "Havoc - Fuori controllo" e della moglie di un cowboy segretamente gay nel film premio Oscar "I segreti di Brokeback Mountain".

Nel 2006 inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con "Il diavolo veste Prada", al fianco di Meryl Streep. Il film è un successo clamoroso e tre anni dopo sfiora l'Oscar come miglior attrice con il drammatico "Rachel sta per sposarsi". Interpreta negli anni successivi la Regina Bianca in "Alice in Wonderland" di Tim Burton e Catwoman ne "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" di Christopher Nolan.

Nel 2013 prende parte al musical-kolossal "Les Misérables" di Tom Hooper e grazie al ruolo di Fantine conquista l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Negli ultimi anni è passata facilmente da un genere all'altro: dal futuristico "Interstellar" alla commedia "Lo stagista inaspettato" (con Robert De Niro), passando per "Ocean's 8" e "Serenity".

Anche per quanto riguarda la vita privata può essere soddisfatta. A differenza di molte sue colleghe, infatti, la Hathaway è sempre risultata "noiosa" per il gossip e la stampa scandalistica americana. Dal 2008 fa infatti coppia fissa con Adam Shulman (sposato nel 2012) e ha due figli, Jonathan e Jack.