Ariana Grande licenzia una sua ballerina per alcune frasi razziste

Ariana Grande ha deciso di far licenziare Lady Cultura , una delle ballerine del suo "Dangerous Woman Tour", a causa del suo lessico razzista sui social. Non sarebbe la prima volta che la collaboratrice utilizza un linguaggio sconveniente, così la popstar ha deciso di darle il benservito e di toglierle inoltre visibilità, smettendo di seguirla sui social.

Ariana si è immediatamente schierata contro l'ex amica, anche per evitare di essere travolta dalle polemiche. Del resto lei stessa nel 2015 era finita nell'occhio del ciclone per il cosiddetto "scandalo delle ciambelle". TMZ aveva infatti reso pubblico un video in cui si vedeva la Grande leccare una ciambella in un negozio e poi riporla al suo posto. Dopo l'impresa la star aveva inoltre commentato: "Cos’è questa roba? Odio l'America". La ragazzata le era costata cara ed era stata obbligata a scusarsi pubblicamente per il comportamento e le parole antipatriottiche.