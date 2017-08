Ariana Grande, hackerato il suo profilo Instagram: pubblicate frasi razziste

Dopo quanto accaduto al canale Hbo con gli episodi di "Game of Thrones" e a Vasco Rossi con le sue canzoni inedite , gli hacker colpiscono anche Ariana Grande . Il profilo Instagram della popstar è stato violato nella mattinata del 4 agosto: gli intrusi hanno cominciato a pubblicare frasi razziste e contenuti offensivi, poi rimossi dallo staff della cantante. La prima a denunciare il fatto è stata la collega e amica Nicki Minaj.

Come è solito accadere nei casi di violazione di account di un certo interesse, gli autori del gesto hanno utilizzato il profilo social di Ariana Grande per pubblicizzare altre pagine. Nicki Minaj, resasi conto dell'hackeraggio, ha commentato uno dei post incriminati con l'emoticon dalla faccia confusa. La minacciosa risposta degli intrusi - che nel frattempo avevano anche postato la foto di un ragazzo di colore con epiteti razzisti - non si è fatta aspettare: "Fott..., di te parlerò dopo".