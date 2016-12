Eva Mendes è incinta di Ryan Gosling

14:03 - Il loro amore sembrava al capolinea e invece arriva la notizia inaspettata: Eva Mendes è incinta. La bellissima attrice 40enne aspetta infatti un figlio dal sex symbol di Hollywood Ryan Gosling. A lanciare lo scoop è "Ok! Magazine" che dà per certa la gravidanza. I due divi si sono conosciuti e innamorati tre anni fa sul set di "Come un Tuono". Dopo vari tira e molla e una crisi annunciata a dicembre hanno deciso di fare sul serio.

I giornali e i siti di gossip di tutto il mondo si sono già scatenati e hanno cominciato a sentire gli amici vicini alla coppia. "Eva era già pronta a diventare mamma da un po’ e poter condividere questa esperienza con Ryan è davvero un sogno", sottolinea un'amica della Mendes.



E c'è già chi parla di nozze, anche se fonti vicine a Gosling frenano: "Ryan non pensa che hanno bisogno di sposarsi solo perché stanno per avere un bambino, ma Eva crede che sia importante per loro avere le rispettive vite completamente intrecciate". Come finirà?