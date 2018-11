Mendes: "Ho testato il collare shock su di me"

foto Glamour Correlati Come Amy Winehouse

Red carpet marocchino per Eva Mendes 12:01 - Eva Mendes ama così tanto il suo cagnone Hugo che quando gli ha comprato un collare shock per evitare che attaccasse gli animali più piccoli... ha deciso di provare la scossa prima su di sé. Così, la star hollywoodiana si è trasformata in cavia per amore del suo cucciolotto. Telecomando alla mano, la diva ha testato tutti i livelli di elettricità sulla sua pelle ambrata per assicurarsi che il suo animale non soffrisse. ama così tanto il suo cagnone Hugo che quando gli ha comprato un collare shock per evitare che attaccasse gli animali più piccoli... ha deciso di provare la scossa prima su di sé. Così, la star hollywoodiana si è trasformata in cavia per amore del suo cucciolotto. Telecomando alla mano, la diva ha testato tutti i livelli di elettricità sulla sua pelle ambrata per assicurarsi che il suo animale non soffrisse.

Cane fortunato - Pur facendo coppia fissa dal 2011 con il sex symbol Ryan Gosling, l'attrice cubano-americana nelle interviste non perde occasione per esprimere il suo amore sperticato... per il cane. Di Hugo dice: "Tutto ciò che vuole fare è dimostrarmi il suo amore. Ucciderebbe per me. E' così dolce. Ma mi sentirei malissimo se facesse del male ad altri animali, così gli ho preso un collare shock. Ma prima l'ho provato su di me a tutte le intensità, lo giuro". L'amore per gli animali della star non è un mistero, la Mendes ha mostrato le sue forme burrose per una campagna anti-pellicce della Peta. Ma questa dimostrazione di affatto oltre che estrema, potrebbe sembrare pericolosa perché, non solo i cani hanno una soglia del dolore più alta, ma anche una pelle più spessa. Eva ha precisato: "Non l'ho testato sul collo ma sul braccio. E' poco più di un pizzicotto e si intensifica a mano a mano che si aumenta il livello".