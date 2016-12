Demi Lovato, viso nature e bikini perfetto

14:22 - Prova costume superata per Demi Lovato, che dopo essersi lasciata alle spalle i problemi di droga è tornata a sorridere. Stesa su un lettino, la cantante si gode il primo caldo sfoggiando un bikini da 10 e lode: pancia piatta, decolleté esplosivo e una tintarella dorata al punto giusto. Un meritato momento di relax per l'ex stellina Disney, che su Twitter condivide anche una foto del suo viso struccato e 'lentigginoso'.

I disturbi alimentari sono ormai un lontano ricordo per Demi, che ora non ha più paura di mostrare il suo corpo. Anche sul fronte lavorativo le cose vanno bene e la stellina del pop ha messo in cantiere una collaborazione con il collega Ed Sheeran.



Le voci di un'intesa artistica tra i due si rincorrevano già da tempo e la conferma è arrivata il 16 durante il concerto MYfm Presents My Big Night Out, che si è tenuto a Los Angeles. La Lovato è infatti salita sul palco per duettare con Sheeran sulle note del suo brano "Give Me Love". Il featuring sembra ormai essere dietro l'angolo.