"Blade Runner 2049", un ruolo era stato scritto per David Bowie

Mentre cresce l'attesa per l'uscita di "Blade Runner 2049", Dennis Villeneuve ha raccontato il retroscena dietro al personaggio di Neander Wallace che sarà interpretato da Jared Leto. In un'intervista concessa al sito del tabloid britannico Metro il regista canadese ha rivelato di essere stato costretto a rinunciare a un sogno: "La mia prima scelta per Neander Wallace era David Bowie, lui ha influenzato il mondo di Blade Runner più di chiunque altro".