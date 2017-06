Iman, commovente post su Instagram della moglie di David Bowie

Iman ha reso omaggio a David Bowie in un emozionante post su Instagram per quello che sarebbe stato il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio. La supermodella ha ricordato il marito, tragicamente scomparso nel gennaio 2016 dopo una battaglia contro il cancro. Accanto a una foto in bianco e nero della coppia, ha scritto solo un breve testo: "Vorrei camminare per sempre, solo per essere nuovamente tra le tue braccia".