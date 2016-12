Giuseppe Sala pronto a candidarsi come sindaco di Milano: ok a primarie

All'incontro riservato, prima dell'appuntamento alla Scala, ha partecipato anche il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina. Le primarie, avrebbe ribadito Sala, devono essere un'occasione per condividere gli impegni della coalizione per la città e non vengano utilizzate, sottolineano gli stessi ambienti, strumentalmente a livello nazionale per partite che nulla c'entrano con l'interesse di Milano e dei milanesi.



Il vicesindaco Francesca Balzani: "Mi candido anche io" - "Sto pensando di candidarmi non contro Sala ma per dare forse una proposta in più a tutti quei milanesi che non voterebbero né Sala né Majorino. Scioglierò la riserva a breve, ci sto pensando con attenzione". Così Francesca Balzani, vicesindaco di Milano a Otto e mezzo su La7. "Non credo che Renzi preferisca Sala a me. Le primarie saranno vere, il candidato lo sceglieranno i milanesi". "Se dovessi perdere le primarie? Mi comporterò come ho sempre fatto: con il massimo della lealtà".





Bisognerà capire se Sel deciderà davvero di non partecipare alla contesa di coalizione a causa della presenza ormai più che probabile del commissario Expo. Di certo, resta appunto in campo per le primarie un altro assessore Pd, Pierfrancesco Majorino, che proprio da Sel ha ricevuto sostegno dall'inizio: Majorino ha anzi detto di sperare di portare Pisapia dalla propria parte, cercando di evitare di doversi contendere i voti di sinistra con la Balzani.



Si attende una decisione sulla data delle primarie - Fra le decisioni attese nel centrosinistra non ci sono però solo quelle che riguardano i nomi. Il centrosinistra dovrà infatti decidere una volta per tutte anche le date che scandiranno le primarie. La raccolta delle firme per le candidature sarebbe dovuta iniziare lunedì, ma la riunione del comitato organizzativo è stata fatta saltare venerdì dal Pd, per la difficoltà di trovare un accordo proprio con Sel sulla data della consultazione. Il sindaco Pisapia ha quindi proposto di celebrare le primarie il 28 febbraio. Nessuno sembra avere obiezioni, ma il tavolo di coalizione si riunirà solo nei prossimi giorni.