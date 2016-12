Elezioni, Matteo Renzi: "Basta primarie nel Partito democratico"

11:57 - "Queste elezioni dicono che col Renzi 2 non si vince, devo tornare il Renzi 1. E basta primarie nel Pd". In un colloquio con La Stampa, il premier fa il punto dopo i ballottaggi: "Non ho scelto io i candidati: fosse per me la stagione delle primarie sarebbe finita". E promette cambio di ritmo: "Riforme più vicine, dovrò aumentare i giri". Il presidente del Consiglio poi mette in guardia Ignazio Marino: "Se fossi in lui non starei tranquillo".

Dopo il voto resa dei conti nel Pd di Laura Berlinguer

Per Renzi infatti fra "un anno si voterà nelle grandi città. Torino, Milano, Bologna, Napoli, e forse anche Roma".



"Questo è un Paese moderato, vince chi occupa il centro", afferma commentando quindi i risultati delle amministrative. "Con personalità", aggiunge il premier, "perché se invece degli originali corrono le copie, allora non funziona".



Renzi prende come esempio il caso Liguria: "La Paita non ha perso perché il candidato di Civati le ha tolto dei voti che probabilmente non sarebbero andati comunque a lei, ha perso perché nell'ultima settimana il 5% degli elettori di centro si è spostato verso Toti".