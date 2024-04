Stefano De Martino, via un altro tatuaggio dedicato a Belen Rodriguez

Basta tattoo! Cosa è successo a Stefano De Martino? Chi è la nuova fidanzata?

Stefano De Martino non ha più l’ossessione per i tatuaggi, anzi! Qualche tempo fa in un’intervista aveva detto di non essere più dell’idea di riempirsi il corpo di segni indelebili. “Volete un consiglio da chi ne ha tanti? Non ve li fate, tanto cambierete idea. Se proprio volete farli, allora piccoli e nascosti“. E la spiegazione dell’ex ballerino è semplice: “Durante la vita si cambiano tante di quelle idee che voi non avete idea. Avere una cosa permanente è come avere lo stesso taglio di capelli per tutta la vita. Lo cambierete mille volte. Rischiate di fare come me, che sono come le donne che si fanno la frangia e dopo i due giorni di entusiasmo dicono ‘non vedo l’ora che mi ricrescano i capelli’. Ecco io vorrei che mi ricrescesse la mia pelle pulita“. La dimostrazione la ritroviamo in quella lettera che si era fatto incidere sul collo: una F dedicata alla prima fidanzata, poi tramutata in E ai tempi di Emma Marrone e diventata B con il matrimonio con Belen. Ora Stefano ha capito che è meglio essere libero.