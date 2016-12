Suzuki Ignis, ultima frontiera Suv

Dalle attuali 230 mila a 280 mila auto vendute nel 2019. È questo lʼobiettivo vendite che Suzuki si è posta per lʼEuropa, e visto il successo di nuovo Vitara le aspettative sono buone. Per farlo, però, Suzuki deve continuare a cavalcare lʼonda dei suoi modelli di riferimento: i piccoli Suv e fuoristrada. È sempre stato così, e a Parigi ecco il nuovo crossover SX4 S-Cross e lʼinedito piccolo Suv di segmento B Ignis .

Una gamma che si fa forte dellʼesclusivo sistema di trazione integrale Allgrip. Le 4 ruote motrici sʼinseriscono in modo automatico in caso di necessità, garantendo al guidatore la miglior trazione su tutti i tipi di fondi e la massima sicurezza. Il sistema Allgrip consente di scegliere tra 4 diverse modalità di marcia in base alla superficie stradale: Automatica, Sport, Snow e Lock. A disporre del sistema sarà anche nuovo Suzuki Ignis, Suv compatto e versatile che assicura buone prestazioni e al tempo stesso efficienza in termini di consumi ed emissioni. Il merito è della piattaforma di nuova generazione per veicoli ibridi (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), sulla quale un motore termico 1.2 Dualjet è abbinato a un motore elettrico alimentato da leggere batterie agli ioni di litio.