Suzuki Ignis, nuove idee in città

Piccolo e fuoristrada, un binomio che si addice a Suzuki , da sempre leader in questa particolare nicchia di mercato. Lʼultima proposta si chiama Ignis , un nome storico per la Casa nipponica, ma in realtà il modello è tutto nuovo, un Suv compatto che si posiziona sotto SX4 S-Cross . La premiere europea di Suzuki Ignis sarà al Salone di Parigi di fine settembre.

Lʼaspetto più evidente del nuovo baby Suv Suzuki è il look semplice e minimalista. Meno spartano di Jimny ma più adatto a un impiego quotidiano e cittadino, più piccolo di S-Cross ma anche più agile e maneggevole. Insomma, una soluzione pratica per chi cerca unʼalternativa originale nel segmento B, nel solco di una tradizione Suzuki che dura nel tempo. Suv versatile, nuovo Ignis riesce inoltre a mettere insieme efficienza e prestazioni brillanti, grazie a tecnologie allʼavanguardia come la piattaforma di nuova generazione per veicoli ibridi (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), dove un motore termico è abbinato a un motore elettrico alimentato da compatte e leggere batterie agli ioni di litio. Nuova Suzuki Ignis sarà distribuita in Europa da gennaio 2017.