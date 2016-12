Suzuki SX4 S-Cross, ora si fa Suv

I tratti misti, e spesso difficili per le improvvise salite di forte pendenza, sono il terreno ideale per scoprire lʼaffidabilità di nuovo SX4 S-Cross. Il veicolo ha una dote incredibile: sa adattarsi a tutte le condizioni, è preciso in curva (ha un nuovo servosterzo), non perde mai di giri quando capita di scalare rapidamente fino alla seconda, riprende che è uno spettacolo in pochi colpi di gas, e dire che è un benzina di piccola cilindrata! Un vero campione di versatilità nel segmento, che non dimentichiamo è soltanto quello medio C. La trazione integrale AllGrip di Suzuki mette a segno un altro buon colpo. E poi aiuta la tecnologia, con quei sistemi come il Radar Brake Support e il Cruise Control Adattivo che sul vecchio modello non cʼerano.