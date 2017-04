Renault Alpine A110, piccolo sogno sportivo

Il ritorno del marchio Alpine è realtà , finalmente. Uno dei nomi più importanti della sportività francese, oggi proprietà del gruppo Renault , torna in campo con un modello agile e spumeggiante: Alpine A110 . E cʼè già chi si è messo in fila per la Premiere Edition, la serie speciale limitata che, a partire da giugno, dà il la alla commercializzazione.

La nuova Alpine A110 fa della dinamicità il suo credo. La vettura ha un baricentro molto basso ed è leggerissima: la carrozzeria in alluminio permette, infatti, di contenere il peso in appena 1.080 kg e ciò magnifica le prestazioni del motore, un “piccolo” 4 cilindri di 1.800 cc turbo benzina. Non solo, ma la distribuzione ottimale del peso ‒ 44% sullʼavantreno e 56% sul retrotreno ‒ esalta la guidabilità di questa sportiva sincera, il cui assetto garantisce emozioni e brillantezza. Quanto al motore 1.8 turbo, ci hanno messo le mani sia i tecnici Alpine che quelli di Renault Sport, e sono riusciti a fargli sviluppare la potenza di 252 CV, per una coppia massima di 320 Nm. Le performance sono conseguenti: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi!