Nuova Audi A4 Avant, la super wagon

08:50 - È una delle station wagon più amate dʼEuropa, è la Audi A4 Avant, di cui arriva oggi la quinta generazione. Un modello che ha saputo percorrere alla stessa velocità due binari, quello business della clientela professionale e quello familiare, così da diventare in casa Audi ‒ tutta la gamma A4, anche la berlina e le versioni sportive ‒ la più importante per vendite.

La nuova generazione di A4 Avant ha dimensioni ancora maggiori: 4,725 metri di lunghezza e 1,842 di larghezza. Ma soprattutto il passo sale a 2,82 metri e consente alla vettura unʼabitabilità interna degna di unʼammiraglia. Quanto al design esterno, il frontale propone ora i nuovi proiettori anteriori xeno plus e i retrovisivi esterni montati sulle linee di spalla, per un look più sportivo. Ma la linea è stata affinata al punto da esprimere un Cx aerodinamico di 0,23, da record nella categoria e garanzia di prestazioni ed efficienza super. Niente male la capacità del bagagliaio: 505 litri in condizioni normali, 1.510 litri abbattendo la seconda fila di sedili, ma la particolarità della wagon tedesca è che il vano bagagli ha di serie la copertura elettrica del vano di carico e lʼapertura elettrica del cofano.

Allʼinterno spiccano il nuovo poggiabraccia centrale anteriore, la consolle centrale orientata al guidatore e lʼilluminazione interna a LED. Il volante multifunzionale in pelle è a 3 razze e tra i cambi esordisce lʼautomatico a doppia frizione S tronic a 7 rapporti sulle versioni a trazione anteriore. Le versioni a 6 cilindri adottano invece lʼautomatico tiptronic a 8 rapporti. La gamma motori è molto ampia, come da tradizione in casa Audi: i due benzina sono entrambi turbo da 150 e 252 CV, questʼultimo con trazione integrale permanente. Quattro i diesel, dal piccolo 150 CV con emissioni medie di soli 3,7 litri/100 km, fino al 6 cilindri da 272 CV. La forbice di prezzi della nuova Audi A4 Avant va da 38 mila a 52 mila euro. Molti i pacchetti di personalizzazione: Sport, Design, Business, Business Sport, Evolution, S Line. Senza dimenticare che la gamma comprende poi anche la versione sportiva S4.