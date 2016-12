Moto Guzzi Audace e Eldorado

Un mito in Europa, un mito negli States. Moto Guzzi non fa mistero della sua vanità quando si parla del successo delle sue bicilindriche oltre Atlantico, celebrata anche dalla fiction TV (chi non ricorda i poliziotti di Chips?). Ed è proprio qui, in un meraviglioso percorso lungo la West Coast americana, che la Casa di Mandello del Lario ha voluto svelare le nuove Audace ed Eldorado. Collaudatore dʼeccezione è lʼattore Ewan McGregor, già testimonial della Moto Guzzi California 1400, che ha fatto i primi test ride delle due moto.