Ewan McGregor sposa la California 1400

, un amore che non poteva non sbocciare in una campagna pubblicitaria comune.e si è innamorato al primo colpo della, la nuova maxi cruiser della Casa lariana, pronta a debuttare sui mercati europei e nordamericano.

foto Ufficio stampa

La star del cinema ha una passione consolidata per Moto Guzzi, con cui già ebbe una “liaison” nel road movie “Long Way Down”, che fu occasione per la prima visita di Ewan a Mandello del Lario. Qualche mese dopo riapparve sulle sponde del lago in occasione delle Giornate Mondiali Moto Guzzi (era il 2007), appuntamento che richiama i fans dell’aquila da ogni angolo del pianeta. Finito il raduno, Ewan rientrò a Londra in sella a una California Vintage bianca. Oggi il rapporto diventa professionale, Moto Guzzi ha infatti scelto l’attore scozzese quale testimonial della nuova campagna pubblicitaria 2013, che accompagna il lancio in Usa della California 1400.

Intitolata “My Bike, My Pride” e diretta dal fotografo italiano Paolo Zambaldi, la campagna è stata girata nell’Australia Occidentale lo scorso mese di marzo. Uno scenario davvero suggestivo quelli dei dintorni di Perth per lasciar scorrazzare la Guzzi California 1400 nelle due versioni Custom e Touring. Le foto delle riprese e un’intervista a Ewan sono disponibili sul sito ufficiale motoguzzi.com.

“Sono orgoglioso di essere protagonista di questa campagna pubblicitaria – ha detto l’attore –. La nuova California 1400 mi è piaciuta subito, fin dalla prima volta che l’ho vista. Guidandola poi mi ha sorpreso, è di un altro pianeta, davvero sorprendente! Parola di uno che di custom se ne intende visto che tra le mie dieci Moto Guzzi ci sono modelli come la V7 Ambassador del 1971, la V7 Sport del 1972, la V7 Eldorado del 1974, la V11 del 2000, la V11 Tenni del 2001 e la California Vintage del 2009 con sidecar”.