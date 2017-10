20 ottobre 2017 08:40 Jeep Wrangler Mopar One Pack In esclusiva al 4x4 Fest di Carrara

Dove se non a Carrara, nel corso del 4x4 Fest, era possibile provare il più esclusivo e inarrestabile dei fuoristrada? È qui infatti che Jeep e Mopar hanno svelato ‒ e fatto guidare ai più ardimentosi! ‒ il Wrangler Rubicon Mopar One Pack. Una personalizzazione estrema, con pneumatici maggiorati da 32 pollici Performance Gladiator, per superare ogni ostacolo con nonchalance.

Andando a vedere nel dettaglio la super Jeep su base Wrangler, il pacchetto Mopar One include: lʼassetto rialzato di ben due pollici (quasi 7 cm) come da kit “Fox Performance”, la barra stabilizzatrice di sterzo, i paraspruzzi anteriori e posteriori e i parafanghini laterali. Tutto montato direttamente in fabbrica e quindi con omologazione del produttore, 100% street legal secondo la terminologia statunitense e quindi adatti alla marcia su strada. Anzi anche nel fuoristrada più duro, viste le specifiche del modello, davvero inafferrabile anche sui percorsi più impegnativi.