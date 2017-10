13 ottobre 2017 09:30 Al via la 17° edizione del 4x4 Fest di Carrara Fino a domenica tanti eventi per i fan

Carrara, il quartiere fieristico e le sue cave di marmo, i percorsi di montagna sulle Apuane e le spiagge di Marina. Tutto, ma proprio tutto entra nella 17° edizione del 4x4 Fest, il salone dedicato alla trazione integrale che si apre oggi a CarraraFiere e si svolgerà fino a domenica 15 ottobre. Con i raduni monomarca, la 3° edizione del “The Best Off-Road” e le esibizioni, le gare e i test drive per il pubblico. Tutto nel nome della passione integrale.

4x4 Fest 2017 a Carrara Ufficio stampa 1 di 27 Ufficio stampa 2 di 27 Ufficio stampa 3 di 27 Ufficio stampa 4 di 27 Ufficio stampa 5 di 27 Ufficio stampa 6 di 27 Ufficio stampa 7 di 27 Tgcom24 8 di 27 Tgcom24 9 di 27 Tgcom24 10 di 27 Tgcom24 11 di 27 Tgcom24 12 di 27 Tgcom24 13 di 27 Tgcom24 14 di 27 Tgcom24 15 di 27 Tgcom24 16 di 27 Dal Web 17 di 27 Dal Web 18 di 27 Dal Web 19 di 27 Dal Web 20 di 27 Dal Web 21 di 27 Dal Web 22 di 27 Dal Web 23 di 27 Dal Web 24 di 27 Dal Web 25 di 27 Dal Web 26 di 27 Dal Web 27 di 27 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un evento cresciuto di anno in anno, che abbraccia lʼintero arco di esperienze della guida in fuoristrada. Una delle novità dellʼedizione 2017 è la nuova pista esterna, con un tracciato off-road allestito dalla Federazione Italiana Fuoristrada per consentire al pubblico di provare le qualità dei veicoli a quattro ruote motrici e dei Quad. Un tracciato adrenalinico, concepito come un percorso-avventura, ma che si svolge in piena sicurezza e con tutta l’assistenza necessaria. Anche il ponte è più alto del precedente e raggiunge ora i 10 metri di altezza!

Tra le marche automobilistiche presenti, il fior fiore di quelle che costruiscono veicoli a trazione integrale, come Jeep col nuovo Compass, Mitsubishi con Pajero One/Hundred, Suzuki con la nuova Swift 4WD Allgrip e Toyota con lʼanteprima nazionale del nuovo Land Cruiser. E ancora Land Rover, la cinese Great Wall, la russa Uaz. Allo stand DesarticaAdventures, nel Padiglione D, è presente il Club Mercedes G, che espone i modelli più allestiti in circolazione del mitico Suv tedesco. Tra le Case produttrici di quad, ecco Polaris, Can Am, Arctic Cat e CF Moto. E poi il mondo dellʼaccessoristica e del tuning, presente in massa al 4x4 Fest, che si avvale come sponsor tecnico di 4Technique, azienda italiana leader nella distribuzione di accessori per fuoristrada.