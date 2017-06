19 giugno 2017 08:00 Jeep Compass Trailhawk, lʼoffroad è il suo pane Grandi qualità in 4x4 per il nuovo Suv Jeep

Arriva a luglio nelle concessionarie italiane la nuova generazione di Jeep Compass, il Suv medio di segmento C del più famoso brand di fuoristrada al mondo. Rispetto al vecchio Suv che portava lo stesso nome, il cambiamento è radicale e la prima impressione che se ne trae osservando il design è la somiglianza di stile con Grand Cherokee. Tgcom24 è andata a Lisbona per la prova internazionale del veicolo.

Partiamo proprio dalle doti stradali del Suv compatto Jeep, che viaggia disinvolto e sereno sugli asfalti più docili, ma se vi capita di portarlo in fuoristrada diventa una bestia. Come dimostrato tra le salite e le rocce del Parco naturale di Sintra, in Portogallo, anche perché la versione del nostro test drive è la 2.0 Diesel 170 CV Trailhawk, la più completa dal punto di vista delle qualità offroad, dotata sia di trazione 4x4 che dellʼinnovativo cambio automatico a 9 rapporti. Su tutta la gamma cʼè il Jeep Selec-Terrain che offre 4 modalità di marcia ‒ Auto, Snow, Sand e Mud ‒ per ottimizzare le prestazioni su qualunque superficie. Le purissime doti offroad consentono al Suv di superare angoli di attacco di 30 gradi e di uscita di 33,6 gradi.

La piattaforma è la stessa che il gruppo FCA usa a Melfi per la Renegade, quindi con assetto alto più di 21 cm, e con gli evoluti sistemi 4x4 Active Drive e Active Drive Low. Questʼultimo è in pratica il sistema con le ridotte ed è esclusivo del nostro allestimento Trailhawk, consente di marciare a regimi bassissimi quando le condizioni di aderenza sono scarse. Grazie poi al dispositivo U-Connect da 8,4 pollici è pure possibile aprire lʼapp Jeep Skills per vedere in tempo reale cosa fa l’auto in ogni momento della guida in fuoristrada. Su un Suv di segmento C davvero il massimo che si possa desiderare.

Favolosa la dotazione hi-tech se si considera il posizionamento di Compass sul mercato (fascia media): più di 70 le tecnologie per la sicurezza e per il controllo elettronico della guida. Cʼè il Forward Collision Warning-Plus che pre-allerta del rischio dʼincidente e prepara il veicolo allʼimpatto, cʼè il sistema di monitoraggio degli incroci e della corretta traiettoria di corsia, il limitatore attivo di velocità e lʼassistente per gli angoli ciechi, fino alla frenata automatica dʼemergenza. Non male anche la funzionalità, con un bagagliaio da 368 litri che può arrivare a 1.251 abbattendo i sedili posteriori.

Lungo 4,4 metri e con belle superfici scolpite (in stile Grand Cherokee), nuovo Jeep Compass è proposto in 5 livelli: Sport, Longitude, Limited e Business per le flotte aziendali, più lʼhard Trailhawk con le sue protezioni sottoscocca. Allʼinterno è tutta nuova la plancia hi-tech e il display a LED è ampio e poco stancante. Il sistema multimediale U-Connect integra Apple CarPlay e Android Auto. Nella gamma motori ci sono anche diesel più mansueti da 120 e 140 CV (e trazione anteriore, volendo) e un bel turbo benzina da 140 CV. I prezzi di nuovo Jeep Compass partono da 25.000 euro, la nostra versione Trailhawk 4x4 170 CV diesel ne costa circa 40 mila.