28 febbraio 2016 Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Motore V8 turbo da 575 CV!

British car sugli scudi al prossimo Salone di Ginevra. Jaguar ad esempio gioca la carta della sportività estrema con la nuova coupé due posti F-Type SVR. Una sports car capace di raggiungere i 320 km/h di velocità e prima Jaguar della nuova divisione SVR, che sta per Special Vehicle Operations. SVR vuole essere per la Casa inglese un poʼ come AMG per Mercedes, e firma le versioni più "cattive" dei modelli Jaguar.

Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 6 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 7 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 8 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 9 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 10 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 11 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 12 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 13 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 14 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 15 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 16 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 17 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 18 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 19 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 20 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 21 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 22 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 23 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 24 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 25 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 26 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 27 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 28 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 29 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Il debutto con la F-Type coupé e cabrio 30 di 30 Ufficio stampa Ufficio stampa Jaguar F-Type, in arrivo il ciclone SVR Nasce la divisione SVR, che firma e versioni più sportive di Jaguar. Elegante, dinamica, brillante in ogni condizione, la nuova F-Type SVR beneficia del miglior know-how in fatto di progettazione, prestazioni e design. Il motore è un V8 5.0 turbo benzina da 575 CV (25 CV in più della F-Type R) e 700 Nm di coppia massima, consentendo alla sportiva britannica uno scatto sullo 0-100 in 3,7 secondi! La trazione è integrale e il cambio lʼautomatico Quickshift. Lʼaerodinamica è stata migliorata grazie allo splitter e al paraurti anteriore, mentre la coda mostra lʼalettone attivo in fibra di carbonio che riduce la resistenza. Inedito è anche lo scarico in titanio. Potenziato il telaio, con nuovi ammortizzatori e barre antirollio, pneumatici più larghi, cerchi in lega forgiata da 20 pollici e nuovi e più rigidi giunti posteriori.