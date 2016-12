F-Type, il ritorno della coupe Jaguar

08:30 - Le star del calcio e del cinema per la rinnovata Jaguar F-Type Coupé, la favolosa sports car britannica che debutta in questi giorni sui mercati globali. Testimonial sono infatti Mourinho per il mercato britannico e David Beckham per quello cinese, mentre il parterre di attori che la promuove in uno spot annovera nomi del calibro di Ben Kingsley e, in Italia, di Vinicio Marchioni.

La sportiva Jaguar è disponibile in tre versioni: F-Type e F-Type S montano il motore V6 3.0 che sviluppa, rispettivamente, 340 e 380 CV. Al top la fantastica F-Type R che monta un V8 5.0 da 550 CV. Quest’ultima è davvero super performante, la velocità è limitata elettronicamente a 300 km/h e lo scatto da 0 a 100 si compie in 4,2 secondi. Tutte e tre esprimono però la miglior sportività di marca inglese e le performance dicono che anche la più “tranquilla” delle tre versioni accelera da 0 a 100 in 5,3 secondi! Tutte le motorizzazioni hanno trazione posteriore e un cambio automatico Quickshift a 8 rapporti, con paddles al volante per cambiate manuali. La F-Type S e la F-Type R offrono a richiesta anche l’impianto frenante in carboceramica. La sportiva Jaguar dispone di sospensioni attive e di un sofisticato differenziale elettronico che ridistribuisce automaticamente la coppia fra le ruote posteriori in base alle condizioni di marcia.

Esteticamente la nuova F-Type Coupé svela linee pulite e dinamiche, con una fiancata lunga per quasi 4,5 metri e le curve che dettano le forme. La resa aerodinamica è impeccabile e la versione R si avvale anche dello spoiler a scomparsa, in pratica un alettone posteriore che si alza automaticamente quando si raggiungono i 120 km/h e si abbassa quando la velocità scende sotto gli 80 orari. La carrozzeria, oltre a essere leggerissima per l’ampio uso di alluminio e fibra di carbonio, si fa vanto anche del tetto, che può essere in alluminio oppure in vetro panoramico, ma la rigidità torsionale è sempre la stessa. Niente male il bagagliaio, che offre oltre 400 litri di capacità.