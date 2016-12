09:30 - Nostalgia di un passato glorioso dal punto di vista sportivo, che primeggiava a Le Mans, ma anche proiezione verso il futuro. Tutto in un’auto, specialissima, la Jaguar F-Type Project 7, fiore all’occhiello della già bellissima gamma F-Type Coupé. Solo che questa è una roadster due posti secchi, vera avanguardia tecnologica per materiali impiegati e innovazione, ma che per stile si ispira alla vettura da corsa Jaguar D-type, nel 60° anniversario dalla nascita di quest’ultima.

La nuova F-Type Project 7 è la Jaguar più potente e più veloce che sia mai stata sviluppata. Ed è stata presentata nel tempio della velocità di Goodwood, nel sud dell’Inghilterra, dove questo mese si svolge il celebre Festival of Speed. Monta un motore 8 cilindri turbo benzina di 5 litri di cilindrata, che sviluppa l’incredibile potenza di 575 CV a 6.500 giri e una coppia massima di 680 Nm. Raggiunge i 300 orari di velocità massima e accelera da 0 a 100 in 3,9 secondi. La F-Type Project 7 è un’auto da corsa a tutti gli effetti, con un corpo in alluminio (il peso è limitato a 1.585 kg), appendici aerodinamiche in fibra di carbonio e potenti freni in carboceramica, con dischi di grandi dimensioni: anteriori da 398 mm e posteriori da 380. La gommatura è firmata Pirelli, con gli P Zero da 20 pollici e misura differenziata tra pneumatici anteriori e posteriori.

La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 8 rapporti di impostazione racing. Di serie la super roadster Jaguar dispone della seconda generazione del differenziale elettronico attivo (EAD), che lavora in collaborazione con il sistema frenante Torque Vectoring by Braking (TVbB). Questo applica in modo automatico e intelligente precise quantità di forza frenante sulle singole ruote, così da ottimizzare l’aderenza in curva dell’auto e garantire la massima stabilità anche alle alte velocità. La Jaguar F-Type Project 7 non sarà un’auto per tutti: la Casa britannica la produrrà in sole 250 unità, tutte numerate.