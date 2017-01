I 50 anni della Lamborghini Miura in Spagna

Come Miura, sicuramente lʼauto più leggendaria nella storia Lamborghini, la più rappresentativa della Casa emiliana fondata nel 1963. La Miura ha compiuto 50 anni e per festeggiare il compleanno è andata in Spagna. Una sorta di “ritorno a casa”, perché dal Museo di Sant’Agata Bolognese un esemplare della Miura SV è volato a Madrid. Qui, accompagnata da sei moderne Lamborghini Huracán e Aventador, ha poi percorso i 600 e passa km che separano la capitale spagnola da Lora del Rio, in Andalusia, dove cʼè il celebre allevamento di tori della famiglia Miura, una delle più prestigiose e antiche “ganaderie” spagnole. Ferruccio conosceva personalmente Don Eduardo, che gestiva lʼallevamento forte di 175 anni di storia, e gli fece un omaggio sincero. La potenza dei suoi tori ben si prestava alle prestazioni della supercar Lamborghini.