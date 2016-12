19 novembre 2016 08:00 Huracan RWD Spyder, nel segno del Toro I fumi del Toro stordiscono Los Angeles

“Il fascino di una guida open-air e le emozioni che derivano dalla trazione posteriore”. A sintetizzare il giudizio sulla inedita Huracan RWD Spyder è Stefano Domenicali, il nuovo numero uno di Lamborghini, che ha svelato in anteprima mondiale al salone di Los Angeles lʼultima supercar della Casa del Toro. “Una vera Spyder, che non scende a compromessi in termini di handling e prestazioni”, spiega lʼex direttore del muretto Ferrari in Formula 1.

La Spider che scuote Los Angeles 1 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 2 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 3 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 4 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 5 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 6 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 7 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 8 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 9 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 10 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 11 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 12 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 13 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 14 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles 15 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa La Spider che scuote Los Angeles leggi dopo slideshow ingrandisci

La dinamicità della trazione posteriore, rispetto allʼintegrale adottata su quasi tutte le nuove Lamborghini, permette di recuperare un piacere di guida antico. Che poi si sposa bene alle potenzialità del motore 10 cilindri aspirato di 5.200 cc da 580 CV, capace di far correre questa vettura scoperta fino a 320 km/h. La coppia di 540 Nm, per lo più disponibile fin dai 1.000 giri, assicura unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi, dato insolito per una decappottabile, per quanto sportivissima sia. La nuova Huracan RWD Spyder si presenta anche con un design distintivo rispetto al resto della gamma Huracan, con grandi prese dʼaria frontali utili per il raffreddamento ma anche per aumentare il carico aerodinamico sullʼasse anteriore. Gli pneumatici sono Pirelli PZero da 19 pollici.

La capote leggera si apre e si chiude in soli 17 secondi, e anche in movimento fino ai 50 orari di velocità. Con la capote aperta, due pinne emergono dal loro vano di alloggiamento e salgono allʼaltezza degli schienali dei sedili, così da definire dinamicamente le linee dellʼauto. Il lunotto è separato da questo vano e può essere alzato dal guidatore anche in funzione antivento, mentre un condotto integrato riduce le turbolenze al di sopra dellʼabitacolo. Infine ci sono due deflettori laterali rimovibili che attutiscono il rumore nellʼabitacolo e permettono di conversare anche ad alte velocità. Comfort eguagliato dal nuovo sistema dʼinfotainment con display TFT ad alta risoluzione da 12,3 pollici. Sul volante cʼè anche un tasto per modulare la marcia secondo tre modalità: Strada, Corsa, Sport.