Auto, nel 2017 unʼesplosione di Suv

Il segmento, in effetti, è in una durevole fase di consolidamento. Da un decennio, ormai, ai cali di mercato degli altri segmenti, corrisponde sempre un incremento per Suv, fuoristrada e moderni crossover. Alfa Romeo Stelvio è il più atteso ma non lʼunico, perché a catalizzare le attenzioni di questi primi mesi del 2017 ci saranno anche la seconda generazione di Audi Q5, Skoda Kodiak, primo Suv della Casa boema, il nuovo Jeep Grand Cherokee 2017 e due francesi temibili: nuovo Renault Koleos e la seconda generazione di Peugeot 5008, che smette gli abiti del monovolume per indossare quelli di un vero Suv. Tutti arriveranno nel primo trimestre dellʼanno, tranne Stelvio… e speriamo che il “campione” italiano non perda qualche occasione per ragioni di timing.