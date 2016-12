Jeep rilancia i fasti di Grand Cherokee

Per la prima volta in Italia Jeep espone al pubblico la nuova Grand Cherokee 2017 . Subito dopo la premiere al Motor Show di Bologna, in pratica a inizio anno nuovo, andrà a listino. È il Suv ammiraglia della gamma Jeep, un veicolo straripante per qualità tecnica e contenuti premium, e che avrà al top dellʼofferta lʼinedita versione Trailhawk .

Jeep Grand Cherokee 2017 si presenta rinnovato in termini di stile, allestimenti e dotazioni hi-tech. La versione Summit presente alla rassegna bolognese mette in mostra interni di pregio con rivestimenti in pelle Nappa rifiniti a mano. Anche il cruscotto, la consolle centrale e i pannelli delle portiere sono rivestiti in pelle Nappa, mentre lʼimpianto audio surround da 825 Watt è firmato Harman Kardon e conta 19 altoparlanti, amplificatore a 12 canali e 3 subwoofer, per una qualità di ascolto di assoluta eccellenza. Muta anche il design esterno, soprattutto nella zona frontale dovʼè il paraurti, che ora integra nuovi fari fendinebbia a LED e una ridisegnata griglia a sette feritoie. Di serie la versione Summit vanta cerchi in lega da 20 pollici.