Motor Show di Bologna, 40° edizione

Finalmente! Il Motor Show di Bologna , che per anni ha incarnato la passione italica per i motori, torna questʼanno dopo il forfait del 2015 e celebra la sua 40° edizione . Nacque infatti nel 1976 e negli anni 80 e 90 raggiunse un successo strabiliante, via via sciupato in tante beghe organizzative e finanziarie. Sabato 3 dicembre, invece, la grande kermesse alla Fiera di Bologna riapre e andrà avanti fino a domenica 11.

Gli organizzatori annunciano un format nuovo, ma in realtà la formula di base non è cambiata, perché è una delle ragioni del successo del Motor Show. Non un salone tradizionale, ma anche un salone, con lʼesposizione di nuovi modelli e meravigliose auto dʼepoca. Non una gara, ma un insieme di esperienze agonistiche che scaldano da sempre i fan nel freddo di dicembre, e sono in tanti a ricordare la neve che ha accompagnato alcune edizioni. Il memorial “Attilio Bettega”, dedicato al grande campione di rally scomparso, vedrà battagliare i piloti di ogni disciplina motoristica. La novità è rappresentata dallʼaccordo con CarraraFiere per allestire un percorso 4x4 per prove a disposizione dei visitatori. Infine, all’interno del padiglione Heritage, cʼè unʼarea di 4.500 metri quadrati ‒ Passione Classica ‒ che si propone di raccontare nei 9 giorni della rassegna la lunga storia dellʼautomobile.