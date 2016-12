13 ottobre 2016 09:45 Al via a Carrara il 4x4 Fest 2016 Mitsubishi e Suzuki in prima fila

Apre domani a Carrara la 16° edizione del 4x4 Fest, un evento cresciuto negli anni di pari passo allʼamore per i veicoli a trazione integrale. Dal 14 al 16 ottobre CarraraFiere farà da fulcro a una rassegna che si muoverà in lungo e largo tra la Lunigiana, la Versilia, la Val Magra e le immancabili cave di marmo, perfette per i test drive dei fuoristrada. La novità dellʼedizione 2016 è l’apertura notturna dell’area esterna in cui si svolgeranno gli show.

Tanti gli eventi in programma e tanti espositori (ben 175!), con molte Case costruttrici presenti e Mitsubishi e Suzuki in prima fila. Questʼanno il Mitsubishi Club Italy organizza un doppio appuntamento: sabato 15 ottobre il Mitsubishi Day, raduno gratuito per tutti i possessori di fuoristrada della Casa giapponese, e domenica 16 il suggestivo Tour alle Cave di Carrara e allʼAntro del Corchia, in compagnia degli istruttori della Scuola di Pilotaggio Mitsubishi. LʼAntro del Corchia è particolarmente affascinante, per il suo sistema di condotti carsici sotterranei che si snodano per 70 km tra gallerie e pozzi, con un dislivello massimo di 1.200 metri! Il tour costa 30 euro per il guidatore e 30 euro per lʼeventuale accompagnatore, ma include anche lʼingresso al 4x4 Fest e la cena sociale di sabato sera.

Allʼedizione 2016 del 4x4 Fest Suzuki sarà presente al Padiglione C con uno stand doppio rispetto allʼanno passato. Accoglierà unʼinstallazione fuori dagli schemi ‒ Suzuki Experience ‒ un bosco italiano nel quale i visitatori vivranno unʼesperienza sensoriale unica, fatta di luci, suoni e profumi ispirati alla natura. E qui che si vivono le avventure in fuoristrada e qui verranno esposti i modelli Suzuki dotati del sistema di trazione integrale Allgrip, da Vitara al nuovo S-Cross, passando per il classico ed evergreen Jimny, a Carrara proposto nella speciale edizione vintage Shin-Sei. Al suo fianco ci sarà un esemplare originale di LJ 20, il primo “Suzukino” 4x4 lanciato più di 40 anni fa e dal quale ha preso piede la tradizione dei piccoli fuoristrada Suzuki.