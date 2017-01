Audi nuova R8 Spyder, bella e impossibile

Non preoccupatevi dellʼinverno e che lʼauto in questione è una spider. Nella lista dei sogni da chiedere a Babbo Natale mettete pure la nuova Audi R8 Spyder , seconda generazione della sontuosa decappottabile tedesca. Col suo design futuristico e da mozzare il fiato, e nonostante i 185 mila euro di prezzo base , vanta una lista dʼattesa così lunga che si arriva alla bella stagione…

Il perché è evidente: la nuova R8 Spyder è una vettura favolosa, vero fiore allʼocchiello della Casa dei quattro anelli. Adesso è ancora più evoluta, ancora più dinamica grazie al nuovo telaio ultra leggero in alluminio e carbonio, ai paraurti e allo spoiler in titanio, che le hanno fatto perdere 25 chili buoni rispetto a prima. Più corta di 14 mm, ha carreggiate più larghe di 36 mm e il bagagliaio guadagna 12 litri (ora a 112 litri). Il dinamismo è poi insito nelle potenzialità del motore turbo benzina a 10 cilindri FSI e 5,2 litri di cilindrata, che sviluppa 540 CV ed è in grado di raggiungere i 320 orari di velocità massima. Una spider da brividi, che passa da 0 a 100 in 3,6 secondi! Il cambio è lʼautomatico S tronic a doppia frizione e la trazione 4x4 permanente.