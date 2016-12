Audi lancia la nuova R8 Spyder V10

Cʼè tanta innovazione tecnica nella nuova Audi R8 Spyder V10 , la bellissima sportiva con capote in tessuto che la Casa dei quattro anelli ha appena avviato alla prevendita in Italia. A cominciare dai materiali, con il carbonio, lʼalluminio e la fibra di carbonio che alleggeriscono il corpo della spider tedesca, permettendo al motore 10 cilindri di sfogare tutta la sua esuberanza.

Difficile pensare che unʼauto scoperta possa fare di più, forse una monoposto di Formula 1. Qui però si va in strada e i posti sono due, e qualche riferimento dalle supercar Lamborghini (azienda controllata da Audi) arriva diretto. Il motore V10 benzina di 5,2 litri sviluppa 540 CV di potenza e una coppia massima di 540 Nm, così da strappare unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi . La velocità massima della R8 Spyder V10 tocca i 318 km/h. Audi non ha però trascurato il discorso efficienza, e ha montato sulla vettura la tecnologia “cylinder on demand” che dimezza lʼuso dei cilindri ai bassi regimi (da 10 a 5). Insieme allo Start & Stop, i consumi medi risultano ridotti di oltre il 10 percento.

La silhouette della Audi R8 Spyder resta abbastanza immutata rispetto al modello precedente, anche nelle proporzioni tra l’anteriore e lʼabitacolo proteso in avanti. La capote si apre e chiude in 20 secondi e lʼoperazione è possibile anche in movimento, fino ad una velocità di 50 km/h. Un nuovo frangivento in tessuto sintetico ha permesso di ridurre i fruscii fino al 90% nella zona testa e all’80% allʼaltezza di spalle e nuca. Altra novità interessante sta nel sistema di trazione integrale permanente quattro, riprogettato per integrarsi al meglio con il cambio S tronic e il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select. La nuova Audi R8 Spyder V10 costa 184.400 euro.