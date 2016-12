20 dicembre 2016 09:00 Lamborghini Aventador S, bellezza e tecnica Lʼaerodinamica al centro del restyling

Lamborghini stappa lo spumante con qualche giorno dʼanticipo e annuncia per la primavera 2017 la nuova generazione di supercar con motore 12 cilindri a V. Il primo modello a disporne è la Aventador S, rinnovata profondamente nel design e nellʼaerodinamica, e con un telaio che usa la fibra di carbonio per la monoscocca.

Lamborghini Aventador S 1 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini Aventador S 2 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini Aventador S 3 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini Aventador S 4 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini Aventador S 5 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini Aventador S 6 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini Aventador S 7 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini Aventador S 8 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini Aventador S 9 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini Aventador S 10 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Lamborghini Aventador S leggi dopo slideshow ingrandisci

Tante le innovazioni tecniche della nuova Aventador S, a cominciare dal rinnovato sistema a quattro ruote sterzanti, che assistono le quattro ruote motrici e migliorano la stabilità in curva. Nuove sono pure le sospensioni attive e tra le modalità di guida si aggiunge lʼinedita EGO. Il motore V12 aspirato raggiunge la potenza di 740 CV, vale a dire 40 CV in più della precedente Aventador, e la coppia massima di 690 Nm è espressa a 5.500 giri/minuto. Ne conseguono prestazioni da urlo: 350 km/h di velocità massima (non omologabile su strada) e accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

Dal punto di vista estetico, molte cose cambiano e soprattutto in funzione della tecnica, anche se non manca il romanticismo dei passaruota in stile Countach, volutamente ricercato dal Centro Stile Lamborghini. Il frontale è ora più aggressivo e lo splitter anteriore allungato devia il flusso dʼaria per una migliore efficienza aerodinamica e un maggiore raffreddamento del motore. Ai lati dei paraurti anteriori ci sono adesso due convogliatori dʼaria per ottimizzare la resa aerodinamica, mentre sulle linee posteriori domina un diffusore nero (in carbonio su richiesta) e una serie di alette verticali per generare deportanza. Sulla coda spiccano i tre terminali di scarico e il grosso alettone che modifica lʼinclinazione secondo tre gradi e in base alla velocità e alla modalità di guida selezionata.

Sono 4 le dinamiche di marcia che il guidatore della Aventador S può selezionare: Strada, Sport, Corsa e la neonata Ego. Questʼultima modifica gli interventi della trazione, del motore e del cambio, della sterzata del Servotronic e le sospensioni. I dischi freno sono in carboceramica di serie e consentono alla supercar Lamborghini di passare da arrestarsi dai 100 km/h in una trentina di metri. A bordo cʼè infine lʼApple CarPlay per integrare le funzioni degli iPhone. La nuova Aventador S arriverà in primavera al prezzo consigliato di 281.555 euro, ma IVA e altre tasse non sono comprese.