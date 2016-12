17 febbraio 2016 20quattro ore delle Alpi con Audi A4 Avant Attraversato lʼarco alpino in 24 ore

Chi segue lo sci alpino ha imparato a riconoscere la sigla “Home of Quattro”. È quella con cui Audi, sponsor della Coppa del Mondo di sci, promuove le sue vetture 4x4 nelle località più famose del turismo invernale. E congiungendo 4 di queste “Home of quattro” dell'arco alpino, Audi ha compiuto unʼimpresa sportiva finora mai realizzata: dal Sestriere a Cortina dʼAmpezzo in 24 ore.

Un itinerario di 1.335 km, nel pieno dellʼinverno (15-16 febbraio) percorso da una gamma di Audi A4 Avant con motore 3.0 TDI da 272 CV, cambio tiptronic e ovviamente la trazione integrale permanente, marchio di fabbrica dei veicoli 4x4 Audi. La nuova gara di durata si chiama "20quattro ore delle Alpi" ed è alla prima edizione, con regolamento certificato ACI e iscritta nel calendario ACI Sport. Al volante delle quattro automobili in gara si sono alternati 16 equipaggi, che come in tutte le gara di regolarità hanno effettuato controlli orari e timbrature sul road book. Le prime due tappe hanno portato gli equipaggi da Sestriere a Courmayeur, per poi sconfinare in Svizzera fino ad Ascona.

Notte di riposo e terza tappa dal Lago Maggiore (dovʼè Ascona) fino a Madonna di Campiglio, per poi chiudere con lʼultima tappa dolomitica fino a Cortina d'Ampezzo. Unʼimpresa la “20quattro ore delle Alpi” che vediamo in queste foto, con neve abbondante caduta nel superamento dei passi Bernina (2.323 metri) e Juler (2.284 metri) e temperature scese fino a ‒ 9° C. Audi si è avvalsa del prezioso contributo di Pirelli, fornitore degli pneumatici Pirelli Winter Sottozero 3. Convolti anche GoPro e Kappa: la prima ha installato varie action cam Hero4 Black sia sulla carrozzeria che a bordo delle A4 Avant, mentre Kappa ha messo a disposizione degli equipaggi l'abbigliamento tecnico necessario per affrontare il clima rigido dell'arco alpino.