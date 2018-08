Voto in Cambogia, tutti i seggi vanno al partito al potere

Secondo i risultati ufficiali delle elezioni del 29 luglio in Cambogia, diffusi solo ora, il partito al potere ha fatto incetta di seggi in Parlamento, assicurandoseli tutti e 125. Un esito elettorale che, se da un lato assicura al primo ministro Hun Sen un altro mandato, dall'altro rinforza lo scetticismo sulla legittimità della consultazione: l'unico partito di opposizione è stato sciolto l'anno scorso per poi allinearsi con il premier.