Usa: presto nuove sanzioni contro la Siria | La Corea del Nord: "Attacco America giustifica atomica"

La ritorsione degli Usa con i raid sulla base aerea siriana (da Trump definita "vitale per la sicurezza nazionale") e le possibili ulteriori sanzioni contro il regime di Assad aprono diversi scenari, con l'incognita sui prossimi passi e le prossime scelte del presidente americano. Ma il segretario di Stato Tex Tillerson ha ribadito che il futuro dipenderà dalla reazione della Siria.



Corea del Nord: "America imperdonabile" - La Corea del Nord descrive l'attacco condotto dagli Stati Uniti in Siria come "un imperdonabile atto di aggressione", la quale mostra che la decisione di Pyongyang di sviluppare armi nucleari è "la scelta giusta". La dichiarazione del ministero degli Esteri nordcoreano è stata diffusa dall'agenzia di stampa ufficiale Kcna.



Il Belgio sospende le operazioni aeree - Il governo del Belgio ha sospeso fino a nuovo ordine le sue operazioni aeree in Siria contro l'Isis dopo il raid americano di due giorni fa. E' quanto riportano i media belgi. Un portavoce del ministero della Difesa non ha indicato la durata della sospensione. I caccia belgi operano nell'ambito della coalizione a guida Usa contro il Califfato.



Ministro Gb cancella la visita a Mosca - L'ambasciata britannica a Mosca ha confermato la cancellazione della visita del ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, prevista per il 10 aprile. "Gli sviluppi in Siria hanno cambiato la situazione in modo fondamentale", ha detto Johnson in un comunicato diffuso dal Foreign Office. Una posizione definita "assurda" dal ministero degli Esteri russo.



Ong: "Raid attribuibile alla Russia sulla città dell'attacco chimico" - Una donna è rimasta uccisa in un bombardamento aereo avvenuto nella città siriana colpita martedì dal presunto attacco chimico, nel quale sono morte 87 persone e che è stato attribuito alle forze governative siriane. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria ha atttribuito il raid, compiuto su Khan Sheikhun, all'aviazione russa. La donna, aggiungono le fonti, era una profuga originaria della zona a nord di Hama.



Ong: "Raid guidati dagli Usa hanno ucciso oltre 200 civili in un mese" - La coalizione a guida americana anti-Isis ha ucciso in un mese più di 200 civili siriani tra cui 32 minori e 34 donne. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) che fornisce un bilancio dettagliato di 204 civili uccisi dal 1 marzo al 7 aprile 2017 nella regione di Raqqa.



Trump si congratula con le forze americane - "Congratulazioni ai nostri uomini e donne delle forze armate per aver rappresentato gli Stati Uniti e il mondo così bene nell'attacco in Siria". Lo afferma il presidente Donald Trump su Twitter. Si tratta del primo commento ufficiale dell'inquilino della Casa Bianca dal discorso alla nazione di giovedì sera.



