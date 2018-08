Salvini indagato, Le Pen: giudici vogliono togliere potere al popolo

"Giudici che vogliono togliere il potere al popolo per appropriarsene indebitamente, si chiama 'governo dei giudici' e non esiste solo in Francia. Sostegno a Matteo Salvini e al popolo italiano". Lo scrive su Twitter Marine Le Pen, commentando l'iscrizione del ministro dell'Interno nel registro degli indagati della procura di Agrigento per la vicenda Diciotti.