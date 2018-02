Netanyahu respinge le accuse di corruzione: "Sarà un nulla di fatto"

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha proclamato la sua innocenza dopo che la polizia israeliana ha raccomandato la sua incriminazione in due inchieste per corruzione. "Continuerò a governare - ha detto, respingendo le accuse -, ho lavorato tutta la vita per Israele. Queste raccomandazioni non hanno valore giuridico in un Paese democratico. Tutto si concluderà con un nulla di fatto".