Migranti, soccorso gommone al largo della Libia: a bordo 13 morti

I corpi di 13 migranti sono stati trovati su un gommone alla deriva al largo della Libia. La scoperta è avvenuta durante una delle due operazioni di salvataggio coordinate dalla Guardia Costiera. A bordo del gommone viaggiavano altri 167 migranti, che sono stati recuperati dalla nave dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms. Un'altra novantina di profughi si trovava invece a bordo di una piccola imbarcazione soccorsa dalla nave di Save the Children.

Il gommone era stato avvistato poco prima di mezzogiorno dalla nave della Ong spagnola, che si trovava a ridosso delle acque libiche.



"Donne incinte e madri tra le vittime" - L'imbarcazione "era sul punto di naufragare con circa 140 persone a bordo e il mare agitato - ha scritto la Ong in un tweet - Non c'è nessuno all'orizzonte. O li salviamo o moriranno". In un secondo tweet, Proactiva Open Arms ha spiegato: "Abbiamo trovato 167 persone alla deriva e 13 morti, tra loro diverse donne incinte e madri".