Migranti, arrivi senza sosta: tra venerdì e sabato 6.500 sbarchi

Non si arresta e anzi si fa sempre più numeroso il flusso degli arrivi di migranti sulle coste italiane: in migliaia, circa 5000 secondo i numeri forniti dalla Guardia Costiera, soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia, sono sbarcati in vari porti del Sud Italia. Un totale che sale a circa 6500 se si contano anche i profughi che sbarcheranno sabato.