Migranti, Frontex: "Non ci sono altri Stati disponibili per sbarchi"

Sull'emergenza migranti Frontex gela di nuovo l'Italia sul versante degli approdi. Il direttore dell'agenzia europea Fabrice Leggeri ha infatti detto di aver "sentito" al vertice di Varsavia "una richiesta italiana" in merito all'ipotesi sbarchi in altri scali europei per le navi di Triton, "ma non ho sentito Stati membri disponibili". E commenta: "E' un problema complesso, prima di tutto per questioni politiche, che non spetta a noi risolvere".