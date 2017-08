Kashmir, uccisi da militanti 8 membri forze sicurezza India

Otto membri delle forze di sicurezza indiane e due militanti sono morti in uno scontro a fuoco, in un compound della polizia nel distretto di Pulwana dello Stato di Jammu &Kashmir. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo clandestino Jaish-e-Mohammed basato in Pakistan. Il governo locale ha inviato un reparto di truppe antiterrorismo che hanno circondato il compound, mentre centinaia di persone, famigliari degli agenti in servizio, venivano evacuati.