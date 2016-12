India, incendio in palazzo: otto morti, cinque sono bambini

Almeno otto persone, tra cui cinque bambini, sono morte ed una è rimasta gravemente ustionata per un incendio scoppiato in un edificio di Mumbai (India centrale). Le fiamme, stando a quanto emerso, sono divampate in una farmacia al piano terra del palazzo, situato nel quartiere di Andheri, e si sono rapidamente propagate al primo piano, area residenziale di numerose famiglie.