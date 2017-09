15 settembre 2017 12:17 “Chiudo il mio B&B e faccio il giro del mondo in Vespa”, la sfida di un milanese Dopo aver girato l’America per due anni sul suo scooter, Ilario Lavarra ha deciso di ripartire. Questa volta ha in mente un viaggio ancora più grande che lo porterà da un capo allʼaltro del mondo, a bordo di uno scooter "vecchio" 50 anni. Il suo racconto a Tgcom24…

La valigia è pronta, Ilario la sta già caricando sulla sua Vespa mentre lo raggiungiamo poco prima della sua partenza prevista per il 16 settembre da Milano. Si porterà dietro poche, pochissime, cose per un viaggio che lo porterà lontano da casa per tre anni. L’obiettivo è girare il mondo sulla sua Vespa classe ’68 (cilindrata di 125 centimetri cubi portata a 150). Per partire ha chiuso la sua attività: un B&B vicino la Stazione Centrale di Milano. I soldi guadagnati li userà per finanziarsi i prossimi anni di viaggio.

Ilario partirà alle 10 di mattina dall’Arco della Pace, direzione Capo Nord in Norvegia, uno dei punti più settentrionali d’Europa. Poi scenderà verso Città del Capo, in Sudafrica, la punta meridionale del continente africano. Nel tragitto passerà per la Spagna, il Portogallo e il Marocco per andare sempre più in giù verso Senegal e Togo. Dopo aver toccato la punta africana Ilario risalirà verso l’Egitto puntando a raggiungere l’Australia e la Nuova Zelanda. Ha in mente di attraversare anche zone critiche come Iraq e Siria. Infine tornerà in America a salutare gli amici e da lì un aereo lo porterà in Spagna per affrontare l’ultima tratta del viaggio: direzione casa, Milano.

Un ragazzo milanese di 35 anni, dopo aver girato l'America per due anni con uno scooter, ha deciso di partire di nuovo. L'obiettivo, però, questa volta è più grande: fare 150 mila chilometri in tre anni su una Vespa "vecchia" 50 anni e con un budget di 20 mila euro.

Sì, ormai è fatta. Mi porterò pochissime cose, la parte più difficile non è tanto fare la valigia quanto caricarla sulla Vespa che non è proprio un camper…



Ha dovuto selezionare poche cose, cosa ha deciso di portare con sé?

Il minimo indispensabile: qualche cambio, ma soprattutto pezzi per la Vespa, attrezzi, macchina fotografica, pc e drone. Diciamo che ho sacrificato molte mie cose per fare spazio alla Vespa e agli strumenti tecnologici che volevo portare con me per documentare il viaggio.



Siamo una società alla costante ricerca di un’occupazione. Lei ha una laurea in Economia e aveva un’attività sua. Cosa l’ha spinta a mollare tutto e partire per un viaggio così difficile e pericoloso?

Mi ha spinto il timore di avere un grosso rimpianto. Non ci ho pensato tanto: ho chiuso tutto e ho deciso di partire. Spero di aver fatto la scelta giusta.

Come mai come mezzo ha scelto proprio lo scooter?

La mia passione per la Vespa nasce da quando ero piccolo. Avevo 4/5 anni e i miei me ne avevano regalato una giocattolo. Me ne sono innamorato, allora quando a 14 anni è stato il momento di prendere lo scooter ho scelto la Vespa. Da lì è diventata una malattia incurabile: ne ho 15 in garage.



Perché per il suo viaggio ne ha scelta una "vecchia" 50 anni?

In verità l’ho scelta solo in base all’estetica, mi piaceva il colore e il modello. Penso che si può girare il mondo con qualsiasi mezzo: a piedi, in bici, allora ho scelto quella che mi piaceva di più.



La Vespa è il simbolo dell’Italia nel mondo. Ma va ancora di moda?

Credo proprio di sì, tutti conoscono la Vespa e ci vorrà tempo prima che passi di moda. È così diffusa che in qualsiasi parte del mondo ho trovato club, vespisti oppure persone che mi hanno ospitato a casa soltanto perché viaggiavo con una Vespa.