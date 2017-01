Giro del mondo in cerca della dea Fortuna

La Fontana Bella – Norimberga . Questa splendida fontana capolavoro del gotico, conosciuta in tedesco come Schöner Brunnen, si erge con la sua guglia alta 19 metri nella piazza del mercato di Norimberga e rappresenta uno dei monumenti più significativi della città. La leggenda vuole che porti fortuna far girare, su loro stessi per 3 o 7 volte, i due anelli di ottone presenti nelle griglie di ferro battuto che chiudono la struttura. Particolarmente fortunate saranno le donne che desiderano un bambino.



La fortuna sulla piastrella di Vilnius – Tutti abbiamo qualche desiderio mascosto: per farlo divenire realtà potreste andare a Vilnius e provare la miracolosa piastrella sopra la quale con un giro su se stessi attirerete l’attenzione della dea bendata. La piastrella fatata si trova nella piazza della cattedrale ed è indicata dalla scritta “stebuklas”, che significa appunto miracolosa. E' stata realizzata sul luogo dove terminava la catena umana realizzata del 1989 da 2 milioni di persone tra Vilnius, Riga e Tallinn, per protestare contro l'occupazione sovietica.



Il ponte Carlo a Praga: la fortuna è tra le statue - Camminando su ponte Carlo, il più antico ponte di Praga, si trova la statua di S. Giovanni Nepomuceno: toccare la sua base porta fortuna, ma perché si esaudisca un desiderio segreto, qualche passo più avanti c’è una griglia nera con cinque stelle e un rilievo che raffigura il Santo che annega. Per far sì che il proprio desiderio si avveri bisogna toccare ogni cosa con un dito e poi posare il palmo sinistro sulla croce che si trova sul parapetto sotto la griglia. Quattro statue più avanti, sempre sul lato sinistro del ponte, c’è S. Anna, che è patrona della donne in gravidanza e intercede per un felice matrimonio e una felice vita coniugale.



Tempio del Divino Madman (Chimi Lhakhang),Punakha (Bhutan) – Volete un bambino a tutti i costi? Ecco a voi il tempio del divino Madman , che aiuta – dicono – chi ha difficoltà a mettre al mondo un figlio. . Il luogo pullula di dipinti che raffigurano raffiguranti genitali maschili… Le coppie devono toccare il fallo in legno e poi, riprovarci.



Tempio di Erawan - Bangkok (Thailandia) - I Thailandesi sono convinti che le quadruplici sacre facce e braccia di Brahma benediranno tutti coloro i quali porteranno rispetto. Per questo la divinità esaudirà i desideri dei turisti in cerca di successo, prosperità e salute.

Tempio d'Oro - Taipei (Taiwan) - Si dice che il Tempio d'Oro abbia aiutato migliaia di persone a trovare l'amore. Il rituale è complicato: si accendono incensi profumati, ci si inginocchia di fronte alle statue, si bevono tazze di tè, si offre dello zucchero agli dei e infine portare via con voi una piccola borsetta rosa contenente un minuscolo Buddha e guai ad abbandonarlo fino al matrimonio.



Fushimi Inari Taisha , Kyoto (Giappone) - Sono soprattutto gli uomini d’affari giapponesi che si recano in questo tempio in cerca di benedizioni per la propria compagnia da parte della divinità del riso, della prosperità e del successo negli affari: Inari, propizia ai guadagni. Tentar non nuoce.



Le statue delle Crazy Girls , Las Vegas – La fortuna non può mancare a Las Vegas, patria di casinò, slot machine e tavoli verdi. Sulla strada principale dei casinò, la Strip, al Riviera Hotel per ben 27 anni si è tenuto uno spettacolo di ragazze che ballavano in topless, facendo impazzire i clienti. Una statua delle scatenate fanciulle le ritrae da dietro, e si dice che toccare il loro fondoschiena sia un gesto benaugurante.



Testicoli del Toro, New York (Usa) - Se siete in cerca di fortuna negli affari, o semplicemente vorreste vivere un "vero sogno americano", mettetevi dietro all’enorme toro che domina Wall Street - opera dell'artista italo-americano Arturo Di Modica- e sfregate con forza i suoi testicoli, che di anno in anno diventano più lucenti.



Il toro della galleria, Milano – Anche in Italia non mancano luoghi e riti portafortuna. In galleria Vittorio Emanuele II a Milano si trova uno dei portafortuna più famosi della penisola, il mosaico posto proprio sotto la cupola centrale, raffigurante un toro rampante con gli attributi in bella vista. Per avere fortuna bisogna calpestare i suoi testicoli con il piede destro e fare una o tre, per i più superstiziosi, giravolte su se stessi ad occhi chiusi facendo perno su quel piede.