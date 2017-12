Banche, il presidente della Consob Vegas: "Con il ministro Boschi parlai di Etruria"

Vegas, rispondendo a una successiva domanda, ha specificato poi che l'incontro era stato chiesto dal ministro Boschi. Da parte sua Vegas ha riferito di aver espresso a Maria Elena Boschi che "non potevo dire nulla in quanto non è competenza di Consob intervenire sulle aggregazioni bancarie". Sempre Vegas ha riferito che la ministra Boschi in un successivo incontro lo informò che il padre sarebbe diventato vicepresidente di Banca Etruria.



In tutto tra Vegas e il ministro Boschi ci sarebbero stati "due o tre incontri person to person", ha spiegato il presidente Consob.



M5s: "Boschi ha mentito in Aula" - Le parole di Vegas in commissione non sono passate inosservate. "Ufficiale: Boschi si è occupata di Banca Etruria. Più di una volta. Contrariamente a quanto detto al Parlamento il 18 dicembre 2015. Maria Elena Boschi ha mentito al Parlamento condizionando il voto sulla sua sfiducia", si legge in un tweet di Carlo Sibilia, membro del M5S della commissione d'inchiesta sulle banche.



Speranza (Mdp): "Se un membro del governo mente si dimetta" - "Il quadro che emerge dalle dichiarazioni di Vegas non può essere ignorato. Quando un membro del governo mente al Parlamento - ha sottolineato Roberto Speranza - non c'è altra strada che le dimissioni".