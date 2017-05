Banca Etruria, M5s: "Boschi si dimetta dopo le rivelazioni di De Bortoli"

Boschi: "Tutto falso, sfido chiunque a dimostrare il contrario" - Immediata la replica della Boschi, che parla di "storia che viene ciclicamente chiamata in ballo per alimentare polemiche". "Vediamo di essere chiari - spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio - : non ho mai chiesto all'ex a.d. di Unicredit, Ghizzoni, né ad altri, di acquistare Banca Etruria. Ho incontrato Ghizzoni come tante altre personalità del mondo economico e del lavoro ma non ho mai avanzato una richiesta di questo genere". "Sfido chiunque e ovunque a dimostrare il contrario", continua la Boschi, spiegando di aver affidato "la pratica ai legali per tutelare il mio nome e il mio onore".



Grillo: "Valuteremo possibili azioni giudiziarie" - Sul fronte Cinquestelle l'attacco è frontale. "Boschi vada a casa o faremo di tutto per mandarcela noi. E valuteremo anche possibili azioni sul fronte giudiziario", si legge sul blog di Beppe Grillo. "Il governo 'Renziloni' non è adeguato a mandare avanti il Paese in un momento così difficile, anche in considerazione del peso enorme che la sottosegretaria, a colpi di circolari accentratrici, continua ad avere nell'esecutivo attuale". "Dovrebbe dimettersi all'istante dopo aver chiesto scusa agli italiani - aggiunge Alessandro Di Battista -. Diceva che non si era mai interessata alla banca di famiglia ma è solo una bugiarda. Se non si dimetterà la costringeremo ancora una volta a venire in aula con una mozione di sfiducia. Il M5S non molla".



Salvini: "E' dentro fino al collo, si dimetta" - Anche la Lega chiede un passo indietro della Boschi. "Subito le dimissioni - attacca Matteo Salvini -. Nell'affare banche c'è dentro fino al collo... La Lega non dimentica: che fine ha fatto la nostra richiesta di una commissione d'inchiesta su Bancopoli? Sepolta in un cassetto?".



Rosato: "I grillini smettano di fare gli aspiranti pm" - Nello scontro politico, a difesa della Boschi interviene il capogruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato. "E' vergognoso e strumentale l'attacco M5S a Boschi teso unicamente a coprire i disastri di Roma o l'inchiesta sulle firme false a Palermo. Si occupino dei problemi della gente e non di fare gli aspiranti pm visto che non hanno né i criteri morali né le capacità giuridiche".



Unicredit non commenta - Unicredit, da parte sua, non ha rilasciato alcun commento ufficiale. Fonti vicine alla banca interpellate dall'agenzia di stampa Ansa hanno però affermato che la banca non ha subito pressioni politiche per l'esame di dossier bancari.