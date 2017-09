Zodiaco: come i 12 segni vivono i cambiamenti

ARIETE - Tu non vai spesso alla ricerca del cambiamento però, se capita, lo affronti con molta disinvoltura. Ti piace infatti lanciarti in nuove sfide avventurose che sappiano mettere alla prova le tue capacità. Sei sempre disponibile ad aiutare anche i tuoi compagni in preda al panico dal cambiamento. L’unico cambiamento in grado di far spaventare una persona impavida come te potrebbe essere un cambiamento fisico, del tuo corpo. Con una minore forza fisica non sapresti come comportarti in tante situazioni.



TORO - Per te il cambiamento è sempre indice di catastrofe. Tu ami le tue abitudini: hai impiegato tanto tempo per consolidarle e la sola idea che possano mutare ti fa impazzire. Di fronte ai cambiamenti inevitabili della vita ti lasci spesso sopraffare dall’ansia, facendo apparire la situazione molto più critica di quanto sia nella realtà. Non fai distinzione tra cambiamenti radicali, come un cambio di residenza, o effimeri come cambiare disposizione dei mobili a casa: per te sono entrambi uno shock.



GEMELLI - Solitamente tu i cambiamenti li generi, sia nella tua vita che in quella di altre persone, che sono costrette a subirli senza alternativa. Stare al tuo fianco significa rinunciare ad una vita statica e stabile. Tutto può cambiare da un momento all’altro e tu insegni che bisogna essere flessibili e adattabili. Ma, in realtà, dietro questa tua facciata, si nasconde la paura di non sapere come comportarsi quando vengono a mancare quei pochi punti fermi che hai (e spesso si tratta di persone care).



CANCRO - Sei una persona lunatica e, anche quando si tratta di affrontare un cambiamento, il tuo atteggiamento non è sempre lo stesso. Se si tratta di cambiamenti inerenti alla tua abitazione o alla tua famiglia, ti disperi. La fine del mondo sarebbe niente a confronto. Piangi e soffri, cercando di coinvolgere quante più persone possibili nel tuo dolore. Una separazione, un divorzio o un figlio che se ne va di casa per te sono veri e propri traumi. I cambiamenti lavorativi li vivi molto più serenamente.



LEONE - Non temi il cambiamento, sei una persona coraggiosa e impavida. Però mal sopporti il doverti adattare a dei cambiamenti che ha deciso qualcuno al tuo posto. Spesso approfitti dei momenti di grande cambiamento per imporre la tua autorità sugli altri ma, per far questo, devi riuscire a vivere con distacco anche cambiamenti che coinvolgono le tue emozioni. E quando si parla di emozioni, ti si vede facilmente perdere il controllo. Insomma, tu cambiamenti non ne vuoi: tu comandi e gli altri eseguono!



VERGINE - La parola “cambiamento” ti provoca delle vere crisi nevrotiche. A te piacciono le situazioni statiche, stabili e facilmente controllabili. Tutto deve avere un ordine ben preciso in ogni cosa che fai. Hai pianificato la tua vita per i prossimi 35 anni e non hai preso in considerazione l’idea che circostanze indipendenti da te possano portare cambiamenti stravolgenti. Non vivi il cambiamento con serenità e, quando la vita ti costringe a farlo, tiri fuori il tuo lato più acido verso tutto e tutti.



BILANCIA - La tua natura leggera e superficiale ti aiuta a vivere anche i cambiamenti più imprevedibili senza troppe preoccupazioni. Preferisci infatti che sia il destino a scegliere al tuo posto, anche a costo di stravolgere alcune delle tue abitudini. Potresti cambiare partner alla stessa velocità con cui cambi un paio di scarpe. Inizialmente non realizzi quello che è successo e soltanto dopo un po’ di tempo ti rendi conto di aver attraversato un uragano. E forse si nasconde proprio qua la tua vera forza!



SCORPIONE - Anche quando si parla di cambiamento, per te non esistono le mezze misure: o si cambia tutto o non si cambia niente. I cambiamenti drastici, quelli vissuti con sofferenza e drammaticità, sono quelli che rendono le tue giornate più vive e interessanti. I tentennamenti (quelli altrui ovviamente) o i cambiamenti graduali invece ti rendono impaziente e scatenano in te delle crisi nevrotiche. Quando poi ti trovi a dover subire un cambiamento nefasto, la vendetta verso chi lo ha procurato è garantita.



SAGITTARIO - Per te i cambiamenti sono dei segnali divini e, se sono arrivati nella tua vita, c’è sicuramente un motivo più profondo di quanto un comune mortale come te possa comprendere. Affronti ogni cambiamento col sorriso e con la speranza che possa servire per rendere la tua vita ancora più felice ed entusiasmante. Di fronte ai cambiamenti indesiderati non perdi il controllo e aspetti con fiducia che la soluzione si manifesti spontaneamente. Tutto merito della tua attenzione alla crescita spirituale!



CAPRICORNO - A te piace programmare ogni singola attività della tua vita e non ti tiri indietro nemmeno quando sono altre persone a programmarla per te. L’importante è avere tutto sotto controllo anticipatamente. Ti capita anche di pianificare anche qualche piccolo cambiamento ogni tanto, soprattutto in ambito lavorativo, per fare avanzamenti di carriera. Quando però il cambiamento arriva in aspettato, ti trasformi da persona forte e severa a persona inerme e sconsolata che chiede umilmente aiuto agli altri.



ACQUARIO - “Tutto cambia” è il motto della tua vita e per te cambiare è sempre positivo. Il cambiamento infatti è necessario per la tua crescita, sia nei vari contesti della vita, sia come essere umano e spirituale. Il cambiamento ti dà entusiasmo e scaccia la noia. La tua vera paura è quella di intrappolarti in situazioni statiche che non lasciano spazio a nessun tipo di cambiamento né presente né futuro. Il cambiamento è la cura per tutti i tuoi mali. Il tuo amore per il cambiamento ti rende imprevedibile!



PESCI - Per te è naturale fluire con leggerezza tra le onde del cambiamento. Ti adatti facilmente alle nuove situazioni e ai cambiamenti, anche quando questo comporta un po’ di sofferenza emotiva. Le tue emozioni sono il tuo cardine e nessuno può cambiarle. Cambi invece idea alla velocità della luce e proprio per questo spesso ricevi l’accusa di essere incoerente. L’intelligenza, secondo il tuo modesto parere, è proprio sapersi adattare con la mente alle novità che la vita propone, belle o brutte che siano.