Oroscopo: i 12 segni e i loro desideri hot più segreti

ARIETE - Anche a letto tiri fuori il fuoco e la passione. Nel sesso prendi quasi sempre il comando della situazione, imponendo i tuoi ritmi e le tue "usanze" al partner. Per te i litigi prima del sesso sono sempre molto eccitanti. Tuttavia, il tuo desiderio segreto è proprio quello di trovare un amante che ti sappia dominare e che riesca a far crollare tutte quelle barriere che tengono nascosta la tua fragilità e la tua dolcezza. Una carezza delicata, nel punto giusto, potrebbe farti uscire fuori di testa!



TORO - Tu nel sesso sei insaziabile. La tua pigrizia scompare tra le braccia dell’Eros e sei molto esigente sia nella durata che nella qualità dei tuoi rapporti. Sei molto carnale e hai bisogno di sentire un appagamento totale con tutti i sensi: il gusto, l’olfatto, la vista, il tatto e l’udito. Tuttavia, quello che desideri segretamente è superare i limiti del benessere fisico, per scoprire che con l’ausilio della mente si può raggiungere un orgasmo forte e intenso, dandoti un senso di totale completezza.



GEMELLI - Il tuo carattere scherzoso si fa notare anche nella sfera sessuale, dove ti piace divertirti con giochini erotici colorati ed eccitanti. Nei sexy-shop ti comporti come un bambino al parco giochi. E il tuo desiderio più segreto è quello di poter “giocare” con un amante molto più grande e con molta più esperienza di te, che ti sappia insegnare nuove tecniche per divertirvi e per provare un piacere intenso e viscerale. L’eccitazione è al massimo se riesce anche ad importi il silenzio durante l’amplesso.



CANCRO - Sotto le lenzuola la tua timidezza svanisce e lascia spazio alla dolcezza e alla tenerezza dei tuoi modi di fare sensuali e appassionati. Per te il sesso non è quasi mai fine a se stesso e serve per coronare una storia d’amore in cui provi sentimenti sinceri. Tu ambisci ad avere dei figli e a crearti una famiglia. Nel mondo dei tuoi segreti, vorresti allontanarti dalle tradizioni che cerchi nella vita e ti piacerebbe sperimentare qualsiasi tipo di trasgressione sessuale, in qualsiasi luogo e modo.



LEONE - La tua irruenza è una delle tue principali caratteristiche anche nel sesso. Adori ricevere in continuazione complimenti, attenzioni e conferme delle tue performance sessuali. Senti il bisogno di dimostrare a tutti di essere l’amante migliore che chiunque possa desiderare incontrare nella sua vita. Il tuo desiderio segreto, anche se con te parlare di segreti è sempre improprio, è di trovare un amante che ti costringa a sottometterti sessualmente, obbligandoti a esaudire ogni sua perversa richiesta.



VERGINE - In apparenza puoi sembrare una persona fredda e poco interessata al sesso. Ti diverte dare l’impressione di essere una persona casta e sessualmente poco esperta. In realtà nascondi invece un’indole molto focosa e passionale. A letto ti piace accontentare l’amante del momento con generosità e disponibilità estrema. Quello che desideri segretamente è di vivere una storia di sesso fatta di sadismo e masochismo. Le pratiche sessuali più estreme ti eccitano e adori trarre piacere fisico dal dolore.



BILANCIA - Anche nel sesso ti piace creare intorno a te un’atmosfera esteticamente perfetta, fatta di luci soffuse, musica sensuale, lenzuola setose e candele profumate. Anche la biancheria intima gioca un ruolo rilevante per scatenare in te le voglie più carnali. Ti piace fare foto che immortalino la bellezza e la magia di quei momenti. Il tuo desiderio più segreto è quello di fare sesso con una benda negli occhi, e chissà se la bellezza che immagini corrisponde per davvero a quello che senti col tuo corpo.



SCORPIONE - Per te il sesso è tutto. Le tue parti intime sono le più sensibili del tuo corpo e impari in tenera età a comprendere i loro bisogni e desideri. Sei l’amante che tutti vorrebbero avere nel proprio letto, sai fondere l’intesa mentale con la complicità fisica più intensa e piacevole. Non hai desideri segreti perché li soddisfi sempre tutti, ci tieni però a scoprire e soddisfare quelli dell’amante del momento. Lasciare crescere l’eccitazione senza parlarsi e senza sfiorarsi potrebbe essere interessante.



SAGITTARIO - Nel sesso riesci a soddisfare generosamente le aspettative sia tue sia di chi si trova al tuo fianco. Sai cosa desideri e sai come ottenerlo. Se non ne parli, è solo perché ci tieni a mantenere una certa immagine pubblica. Il tuo desiderio più segreto è qualcosa di molto proibito, le tue perversioni sessuali infatti riguardano eventuali cognati o suoceri sexy e provocanti. Peccato che, per via del tuo estremo moralismo, resterà solo un sogno o un pensiero erotico per soddisfarti in solitudine!



CAPRICORNO - Il tuo aspetto serio e austero lascia poco intendere circa le tue preferenze sessuali. Non ami parlare di sesso e, come al solito, preferisci passare presto a fatti tangibili e concreti. Le tue voglie sono forti e fai fatica a controllarle. Forse è proprio per questo che il tuo desiderio più segreto è quello di incontrare qualcuno con cui fare sesso a tutte le ore, fino a stravolgere i piani e i programmi di entrambi. Una volta oltrepassati i paletti iniziali, la tua passione non conosce confini.



ACQUARIO - Il tuo innato senso di ribellione ti accompagna anche nella sfera del sesso, dove cerchi di essere anticonvenzionale e stupire l’amante del momento con la tua imprevedibilità. Subisci il fascino del tantra e aspiri sempre a qualcosa che vada oltre il piacere puramente fisico. Per te che detesti le imposizioni, nessuno oserebbe immaginare che desideri di trovare qualcuno che ti imponga delle regole a cui attenerti rigorosamente durante la performance sessuale. Legarti a letto può essere accattivante.



PESCI - La tua ingenuità è solo una farsa e ci vuole poco per capirlo. Quando provi attrazione sessuale per qualcuno, la tua malizia può raggiungere limiti estremi. Come amante sei molto disponibile e ti piace sperimentare le nuove proposte dei tuoi amanti. Dietro i tuoi modi di fare angelici, si nasconde il desiderio di fare sesso con più partner contemporaneamente, lo trovi romantico. Ti piace tanto l’idea di poter soddisfare sessualmente più di una persona, però raramente hai il coraggio di proporlo.